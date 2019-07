"Ho gli occhi lucidi". La commozione di Marco D’Amore per la fine di “Ciro, l’Immortale”

Si avvicina sempre più la data in cui il primo film ispirato ai personaggi di "Gomorra" arriverà sul grande schermo. L’annunciato lungometraggio con Marco D’Amore, incentrato sul personaggio di Ciro, uscito di scena nel corso della terza stagione della celebre serie tv, è in fase di montaggio. Le riprese sono finite qualche giorno fa. A rivelarlo è stato lo stesso attore partenopeo, dopo la condivisione di una foto sul suo profilo instagram.

Marco D’Amore tonerà dunque ad essere Ciro dal prossimo 12 Dicembre in un film che scaverà nelle origini del celebre boss della malavita di Secondigliano. La pellicola dal titolo "Ciro, l’immortale" da tempo era in fase di realizzazione e in rete è possibile vedere già un promo con alcune immagini di repertorio. C’è grande apprensione per l’uscita del film e l’attore condivide tutte le sue emozioni in un post su i social. "Si fa un silenzio surreale attorno a me, poi parte un applauso deciso che cresce e che si fa potente, interminabile – scrive D’Amore -. Mi sbattono le tempie, ho gli occhi lucidi, guardo tutto a rallentatore." Sono emozioni che l’attore non riesce a gestire. "Il 12 Dicembre Ciro torna ma al cinema e io non felicissimo – continua – L’amore per cinema è immenso, almeno per me. C’è chi ride, chi sorride ma io li guardo e annuisco. Il mio primo film, ho finito il primo film. Continuo a camminare lento e, senza che nessuno mi da, piango".

Intanto la serie tv da cui è tratto il film tornerà il prossimo anno con gli episodi della stagione 5. Il fenomeno Gomorra è proprio inarrestabile.