House of Cards: Robin Wright e il rapporto con Kevin Spacey

A grandi falcate si avvicina il ritorno di House of Cards. Le riprese della sesta ed ultima stagione del thriller politico di Netflix – in esclusiva in Italia sulle frequenze di Sky – sono terminate nelle ultime settimane, anche se fino ad ora, non c’è ancora nessuna notizia in merito alla data di trasmissione. Robin Wright diventa la protagonista dell’ultimo capitolo di House of Cards, dopo il drammatico licenziamento di Kevin Spacey e le accuse di molestie lanciate da Anthony Rapp, che hanno scosso la sua carriera di attore.

In una recente intervista rilasciata da Usa Today, Robin Wright ha discusso non solo del suo ruolo chiave in House of Cards, ma alzato il velo anche sul rapporto che ha avuto con Kevin Spacey, sia dentro che fuori il set. Dopo mesi di accuse, la splendida attrice, spezza una lancia a favore del suo ex collega.

“Kevin and I knew each other between action and cut.”



Watch a preview of @SavannahGuthrie’s exclusive conversation with @RealRobinWright about Kevin Spacey and @HouseofCards. Tune in tomorrow for full interview. pic.twitter.com/9jCUnyVd0e — TODAY (@TODAYshow) 8 luglio 2018