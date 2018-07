Hrusa «l'ungherese»

Un'esecuzione fiammeggiante del grande ciclo sinfonico di Smetana, La mia Patria, a Santa Cecilia, ci aveva fatto scoprire il giovane direttore ceco Jakub Hrusa. Giovane, ma già ben posizionato per spiccare il volo ai vertici (direttore stabile nell'illustre Bamberga e ospite principale alla Philharmonia di Londra e alla Filarmonica ceca). Non vuole essere etichettato come interprete solo della musica del suo paese, e lo dimostra con questa registrazione- modello con Radio Berlino, incisa con la solita maestria dai tecnici della Pentatone. Il confronto fra i due concerti per orchestra dei grandi ungheresi, Bartòk e Kodály (ovvio vincitore il primo) rivelano la sua sensibilità, e precisione, pulizia, semplicità, freschezza. Cosa si vuole di più da un trentenne?