Hugh Jackman aiuta un fan a fare la proposta di matrimonio durante il suo spettacolo

Hugh Jackman, attore australiano diventato famoso al grande pubblico per aver interpretato Wolverine nella saga di X-Men, è uno dei divi di Hollywood più amati. Il suo carisma, la sua gentilezza e il suo volto pulito gli hanno sempre assicurato un posto d'onore nel cuore dei fan. E, non contento di questo amore smisurato, Hugh Jackman ha aggiunto un altro tassello ai motivi per cui è tanto facile avere stima di lui.

Mentre era sul palco con il suo show The Man, The Music, The Show, a St. Paul, in Minnesota, Hugh Jackman ha improvvisamente interrotto il suo spettacolo. Poi, chiacchierando al microfono e raccontando di aver ricevuto una lettera molto commovente da un fan, si è avvicinato a un uomo e gli ha passato il microfono. A quel punto è iniziato un breve scambio tra i due, finché l'uomo, di nome Joe, non si è voltato verso la fidanzata al suo fianco, incredibilmente sbalordita e gli ha detto: "Voglio passare la mia vita con te. Ed è per questo che ho domandato aiuto ad un supereroe".

Ovviamente la ragazza ha accettato la proposta di matrimonio, accogliendo anche gli applausi di tutti gli spettatori.

Sebbene abbia dichiarato il contrario, dicendo che non è abituato a fare questo genere di cose, non è la prima volta che Hugh Jackman utilizza il palco, lo spettacolo e il suo pubblico per questi momenti profondamenti umani. L'ultimo dei quali era stato quando aveva convinto il suo pubblico a cantare Happy Birthday in direzione di Ian McKellen, che con Hugh Jackman ha lavorato nella saga di X-Men, ricoprendo il ruolo di Magneto.

Ovviamente la proposta di matrimonio al St. Paul è stata ripresa dagli spettatori presenti e poi postata su Youtube, permettendo a tutto il mondo di prendere parte all'enorme empatia di Hugh Jackman.

