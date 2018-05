​I cantanti: "Morandi premier". Lui: "Ok, ma è difficile: guardate il Pd"

Gianni Morandi. È lui l'uomo giusto per andare a Palazzo Chigi. Nel momento di maggior stallo istituzionale, dai microfoni di Radio Rock, arriva la soluzione un po' bizzarra di alcuni big della musica italiana.

Da Francesca Michielin a Max Gazzè fino ad Ermal Meta, tutti suggeriscono al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di puntare sull' 'eterno ragazzo' della canzone italiana. "Secondo me - afferma Michielin - l’unico in grado di formare un governo è Gianni Morandi". "Solo uno, Gianni Morandi", gli fa eco Ermal Meta che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro. Lodo de Lo Stato Sociale, invece, si rivolge direttamente al Presidente: "Pensaci Sergio, non ti devi preoccupare - scandisce - Gianni Morandi può fare qualsiasi cosa in questo Paese, nessuno gli dirà mai niente. È l’unica vera, grande soluzione".

Il diretto interessato, a questo punto, risponde con un video sul suo profilo Facebook e dice: "Va bene, ragazzi. Riunisco la direzione della Nazionale Cantanti e poi si vede". E poi conclude: "Non è mica facile mettere tutti d’accordo. Guardate il Pd".