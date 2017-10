I fatti vostri, la Forgia: "Posso fargliela vedere?". Magalli gioca sul doppio senso

Durante la puntata de I fatti vostri andata in onda questa mattina, Giancarlo Magalli e Laura Forgia sono stati i protagonisti di un ennesimo sketch che ha fatto discutere.

I due conduttori erano nel bel mezzo del gioco della telefonata a casa e tra i premi proposti alla signora di turno è stata avanzata l'offerta di una collana. Laura Forgia, per farla vedere al pubblico a casa, ha prontamente avvicinato la collana alla telecamera. Ma prima di farlo ha domandato: "Posso fargliela vedere?".

Immancabilmente è arrivato il gioco di parole sul doppio senso di Giancarlo Magalli che ha commentato: "Nel senso buono…ovviamente…". A questo punto, è intervenuto anche il Comitato: "Signor Magalli, o lei lavora per Blob…". E subito il tutto è stato chiuso con grasse risate da parte di ospiti e pubblico.

Ma non soddisfatto del botta e risposta, Magalli è tornato sul discorso, proprio mentre La Forgia stava riponendo un oggetto sullo scaffale: "Non la inquadrate da dietro. Non vi fidate di me voi donne e poi vi pentite".