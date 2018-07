«I gusti sono gusti» solo a metà

«I gusti sono gusti» ma, come sempre, il titolo originale («Les goûts et les couleurs») di questo film visibile su Netflix è più bello e gioca perfettamente sul tema centrale di questa storia scritta dalla stessa regista che vede Simone avere una relazione omosessuale con Claire (i «gusti» appunto) all'oscuro della famiglia ebrea di appartenenza. Poi nella sua vita entra lo chef senegalese Wali (i «colori») a scombinare le sue preferenze sessuali. Classica commedia degli equivoci che, dopo un inizio brillante, si blocca in una lunga teoria di luoghi comuni e di stereotipi.

PArm