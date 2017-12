I sexy auguri di Natale di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski sa bene come catturare l'attenzione dei suoi fan e anche per questo Natale ha voluto fare degli auguri piuttosto particolari.

La bella modella, infatti, per augurare buone feste a tutti ha pubblicato una foto e un video davvero piccanti. Nello scatto Emily Ratajkowski mostra in primo piano il suo volto perfetto e lascia intravedere il seno, mentre nel filmato l'obiettivo della camera è tutto per il suo lato b.

Nel video publicato su Instagram, Emily si trova al mare e stuzzica i suoi fan con un costume intero a pois piuttosto striminzito. La Ratajkowski, dopo una prima inquadratura di profilo, mostra orgogliosa il suo lato b marmoreo. Insomma, degli auguri davvero sexy che hanno fatto girare la testa a non pochi utenti. Il video della modella, infatti, ha ricevuto più di 4 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.