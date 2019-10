I Vip poveri e quelli scrocconi

A “Live Non è la D’Urso”, si affronta l’argomento dei Vip in difficoltà, e sono tanti quelli mostrati nei servizi d’apertura, e anche quelli presenti in studio venuti a raccontare quanto sia povera la loro pensione e come non riescono ad arrivare a fine mese.

C’è ad esempio Enzo Paolo Turchi che prende 720 euro al mese, o di Maria Teresa Ruta che prenderà una pensione di appena 270 euro. Giucas Casella che prende 800 euro, racconta di aver versato per cinquanta anni i contributi, ma essendo stato una formica è riuscito a gestire i suoi soldi e fa un appello a tutti i giovani del mondo dello spettacolo di essere oculati per evitare di trovarsi come molte star che si sono vendute tutto e ora sono costrette a vivere con una pensione minima.

“Come tutti gli italiani - sono i commenti degli opinionisti- c he invece rispetto agli altri vip sostengono che nella loro vita hanno guadagnato moltissimo e hanno speso tutte le loro fortune ed ora vivono in miseria ”.

Ma non si parla solo di questo, ma anche dei Vip scrocconi quelli che proprio perché sono Vip cercando di “arraffare” il più possibile gratuitamente. E’ il caso di una influencer Valentina Pivati che ha scritto ad un ristorante chiedendo una cena gratis per lei e il fidanzato in cambio di visibilità.

Il ristoratore pubblica la sua richiesta che fa infuriare tutti. C’è anche lei in collegamento che assalita dalle tante domande degli opinionisti non riesce a parlare, ma tra una frase e l’altra racconta che è questo un nuovo metodo, ottenere cose in cambio di visibilità. La cosa per non convince e in molti la tacciano di essere una una scroccona.