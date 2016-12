Iannone al centro della polemica. Il video della Tartaruga ninja indigna le mamme

Andrea Iannone è finito al centro di una grossa polemica a causa di un video pubblicato su Instagram Stories proprio nel giorno di Natale.

Belen Rodriguez l'aveva anticipato che queste feste sarebbero state diverse da quelle passate, sia per la mancanza di Stefano De Martino che per il nuovo amore Andrea Iannone. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato una polemica del genere. Ecco cosa è successo. Il giorno di Natale la bella showgirl argentina ha pubblicato sui social alcune foto in famiglia e con il piccolo Santiago, ma in nessuna di queste compare mai il fidanzato Andrea Iannone.

Nel pomeriggio, poi, su Instagram Stories è apparso un video di qualche secondo dove Iannone con una Tartaruga ninja fa un gesto che ha suscitato parecchie polemiche. Dal video, infatti, si vedono le mani del pilota che muovono le braccia della tartaruga ninja in un gesto che lascia poco all'immaginazione.

Il filmato, che dopo qualche ora è stato rimosso dai social, ha indignato parecchie mamme che sotto al video di Iannone hanno commentato parecchio infastidite: " Questo video è diseducativo, soprattutto se fatto da un personaggio famoso", "Lui gioca a farsi le seghe con il giocattolo. Segnalate questo orribile video", "Fa schifo vedere certe cose" e ancora "Ma come si fa a permettere una cosa del genere. Che mamma sei Belen?!?".

Il video ha letteralmente diviso in due la rete perché se da una parte c'è chi critica duramente la scelta di Iannone, dall'altra c'è chi reputa il filmato ironico. Oltre al gesto poco carino, quello che ha indispettito maggiormente il pubblico è che il giocattolino pare proprio essere quello del piccolo Santiago. Andrea Iannone ha sollevato un vero e proprio polverone che sicuramente andrà a minare il suo rapporto con Belen che, secondo i più informati, stava già scricchiolando da tempo.

Ma cosa ne penserà Stefano De Martino di questo video? Sarà felice che il pilota di MotoGp usi un giocattolino del figlio per fare questo genere di filmati?

Ecco il video caricato dal profilo Instagram IostoconBelen.