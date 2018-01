Iannone e Belen: "Pronta la nuova casa in Svizzera"

"Hanno avvistato una splendida villa dove il piccolo Santiago potrà godersi l'aria buona del lago e il verde dei monti". Così Chi aveva lanciato qualche tempo fa l'indiscrezione della ricerca di un nuovo nido d'amore per Belen e il suo fidanzato, il pilota Andrea Iannone. Adesso questa casa tra le campagne svizzere è pronta e la showgirl argentina ha deciso di dedicare un post su Instagram alla nuova dimora. "Finally home is ready", ha affermato pubblicando la foto del suo compagno nel giardino della nuova villa.



A quanto pare dunque i due andranno a vivere in Svizzera e la scelta di una casa spaziosa con il giardino pare sia stata fatta anche pensando alle esigenze del piccolo Santiago. Nelle prossime settimane il padre, Stefano De Martino partirà per l'Isola dei Famosi come inviato e di fatto il bambino passerà molto più tempo con la madre. Ad attenderlo c'è una villa in Svizzera con un giardino da cui prbabilmente "mamma Belen" posterà foto e video su Instagram per raccontare la sua vita privata come fa ormai quotidianamente...