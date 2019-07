Ida Platano in costume: pioggia di insulti dal web

Solo qualche settimana fa Ida Platano è stata duramente attaccata dai suoi follower per aver postato una foto in cui appariva in compagnia di Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip. La dama del trono over di Uomini e Donne, in quell’occasione ha specificato di essere ricorsa ad un trattamento non invasivo a base ci acido ialuronico per migliore l’aspetto del suo viso e donare nuova luce. E’ stata accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia, nonostante non ne avesse necessità.

Oggi nuove critiche piovono sull’aspetto fisico della 35enne di brescia. Ida ha infatti postato una foto su Instagram in cui appare sorridente, di profilo, con indosso solo un costume. Tra i commenti arrivati, moltissimi, ce ne sono stati di pieno apprezzamento, ma anche parole fortemente denigratorie. Alcuni le hanno imputato infatti un’eccessiva magrezza, giudicando inoltre il suo seno non naturale. Critiche alle quali la parrucchiera non ha risposto, rimanendo in un religioso silenzio.