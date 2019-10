Ida Platano: "Quando Riccardo mi ha lasciata ho toccato il fondo"

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri appassiona gli spettatori del trono over di Uomini e Donne e, ora che i due sembrano intenzionati a ricucire il loro rapporto, la dama racconta cosa è accaduto nella sua vita un anno fa quando il suo compagno decise all’improvviso di lasciarla.

“ Non ci stavo più con la testa, ogni giorno mi sembrava nullo senza Riccardo, come se fossi ferma lì, ai giorni in cui stavamo insieme – ha rivelato Ida in una intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine - . Per me le giornate non avevano un senso e per questo ho detto che tutto l’amore che ho provato per lui è stato sovrastato dal dolore, e questa cosa la può capire solo chi l’ha vissuta ”. Ida, che aveva già accennato ai tristi precedenti vissuti dopo la fine della relazione con Guarnieri durante le puntate di Uomini e Donne, ha ammesso di essere stata logorata dalla sofferenza, tanto da non riuscire quasi più a badare a suo figlio Samuele.

“ Non posso dimenticare le notti insonni trascorse per Riccardo, non riuscivo nemmeno a cucinare, non avevo voglia di vestirmi per andare a lavorare, la mattina mi svegliavo troppo tardi per portare mio figlio Samuele a scuola – ha continuato a rivelare - . Credo di aver toccato il fondo e questo, ripeto, non lo posso dimenticare ”. Proprio per questo motivo, Ida ha deciso di concedere a Riccardo l’ennesima possibilità, ma andandoci cauta. Il passato l’ha segnata profondamente e la lettera che lui le ha scritto non ha scatenato ciò che molti si aspettavano da lei. “ Per molto tempo mi sono aspettata qualcosa, ma ora non mi sarei mai immaginata che Riccardo facesse un gesto del genere – ha detto - . Potevo immaginare che prima o poi mi dicesse qualcosa, magari di carino. Che magari facesse un passo verso di me ma mai e poi mai avrei pensato che arrivasse a scrivermi una lettera ”.