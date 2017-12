Ignazio Moser filma Cecilia Rodriguez senza reggiseno. E il web si scatena

Questo Natale è stato davvero un Natale di cambiamenti per la famiglia Rodriguez, Cecilia ha portato in famiglia Ignazio Moser e Jeremias la sua Sara Battisti.

Ma l'attenzione del pubblico è caduta in particolare sulla neo coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, infatti, appaiono più uniti che mai e non c'è giorno che passi che loro due non stiano insieme. Tra serate, eventi, aperitivi e giornate in famiglia, i piccioncini sono più uniti e complici che mai.

Ma ieri pomeriggio, un video pubblicato da Ignazio Moser fra le sue storie di Instagram ha fatto infuriare il pubblico. L'ex ciclista, infatti, nel filmato riprende di spalle la Rodriguez intenta a cucinare qualcosa. Cecilia, però, non indossa né una maglietta né il reggiseno. Il particolare ha fatto scatenare gli utenti in rete che hanno trovato la scelta di Moser di "cattivo gusto". "Con questo video cosa volevi dimostrare? Ma anche il giorno di Natale dovete fare queste cose? Non vi smentite mai voi due", ha commentato un utente su Twitter. Ma i diretti interessati sembrano averci fatto il callo agli attacchi in rete e ora non risponono neanche più.