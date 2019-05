Ignazio Moser, la sua dedica per i 18 mesi con Cecilia Rodriguez

È ancora fresco nella mente il momento in cui Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta tv davanti a milioni di italiani l'aitante ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. La ragione di una scelta cosi incredibile? La sorella di Belen si era innamorata di qualcun altro durante il Grande Fratello Vip 2 .

Il fortunato portava (e porta) il nome Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco. Da quel momento in poi, i due sono diventati praticamente inseparabili. Tant'è che nelle ultime ore le ha dedicato un toccante post su Instagram per festeggiare i loro 18 mesi insieme. In questo post Ignazio descrive tutta la sua emozione ed i suoi sentimenti per la bella argentina: "I nostri primi 18 mesi insieme racchiusi in una sola foto, una foto che dice tanto di noi, una foto semplice come mi hai insegnato ad essere tu, una foto che rappresenta la nostra quotidianità, quella che ci piace tanto e della quale siamo dall’inizio così gelosi... e poi quegli occhi, i tuoi occhi così puri che mi hanno fatto innamorare di te e di tutto quello che sei! Di certo non sono perfetto, anzi direi che sono proprio disastro ma insieme a te sento che ogni giorno sto coltivando la parte migliore di me... quella che solo tu nel mondo meriti ...".

Ovviamente il romantico post è stato subissato di cuoricini e like dai milioni di fans che i due hanno.