Ikea ha riprodotto i salotti di tre delle più amate serie TV di sempre

La filiale mediorientale di Ikea ha lanciato la geniale campagna pubblicitaria “Ikea Real Life Series” per ricreare le stanze de “I Simpson”, di “Friends” e di “Stranger Things”.

Un’iniziativa davvero originale che sta mettendo in subbuglio tutti i fan delle tre mitiche serie tv che non vedono l’ora di poter arredare il proprio salotto esattamente come fosse quello in cui si svolgono le avventure dei loro personaggi tv preferiti.

Per il team creativo la sfida più difficile è stata quella di scegliere quali salotti ricreare in una rosa iniziale di ben 60 stanze famose e alla fine la scelta è ricaduta sulle tre abitazioni ritenute più popolari e iconiche nel mondo delle serie tv.

Una colorata e cartoon, un’altra prettamente femminile perché abitata in “Friends” da Monica e Rachel e un’ultima più maschile, quella di casa Byers.

La geniale campagna denominata “Ikea Real Life Series” ha avuto bisogno di due mesi per prendere vita. Il team ha passato in rassegna migliaia di articoli del catalogo Ikea che potessero essere collocati all’interno delle note case per essere il più corrispondenti possibili a a quelli reali. Non copie, quindi, ma quanto di più possibile somigliante. Ed economico, trattandosi pur sempre dell’IKEA.

Ogni stanza è stata progettata tramite un sofisticato software 3D che ha inserito ogni singolo pezzo di arredamento in modo più adeguato e preciso possibile.

“ È stato un grande sforzo di collaborazione che ha portato a un risultato sorprendente. Una vera testimonianza di ciò che Ikea rappresenta: un luogo in cui tutti possono vivere liberamente e con fantasia la propria vita ”, ha dichiarato Vinod Jayan, CEO di Ikea UAE, Qatar, Egitto e Oman.

“ Il team IKEA ha lavorato a stretto contatto con i creativi per mesi. Hanno esaminato centinaia di articoli per trovare i pezzi perfetti per rendere i salotti davvero iconici.



È stato un grande sforzo di collaborazione che ha portato a un risultato sorprendente. E il risultato, in effetti, è davvero ottimo.

Il salotto dei Simpson è quello più fedele, c’è persino il quadretto rigorosamente inclinato appeso sopra il divano marrone ” ha aggiunto il dirigente che ha inviato i clienti di tutto il mondo a fare un salto al negozio IKEA più vicino per ammirare da vicino i tre salotti e magari rendere più iconico e senza tempo quello di casa propria, trasformandolo quasi nel set del proprio serial preferito.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?