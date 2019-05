Cicogna in arrivo per Ilaria D'Amico?

Da diverso tempo i rumors di una nuova cicogna in arrivo in casa Buffon – D’Amico si rincorrevano senza però trovare alcuna conferma.

Stando però alle esclusive immagini scattate dal magazine “Chi”, in cui è evidente la silhouette un po' appesantitta della bella Ilaria che mostra le forme morbide tipiche di una donna in dolce attesa, a quanto pare ciò che sembrava solo un pettegolezzo sembra essersi trasformato in realtà.

Manca a questo punto solo la conferma ufficiale da parte della coppia, più unita e felice che mai, nonostante lo stress a cui si è sottoposta la giornalista di Sky pur di essere vicina al suo Gigi. Ogni weekend, infatti, non ha mai mancato di volare a Parigi dove da questa stagione il suo compagno gioca per il Paris Saint Germain.

Insieme dal 2014, dal loro amore nel 2016 è nato Leopoldo Mattia.

Entrambi hanno già avuto figli da precedenti relazioni: Ilaria è mamma di Pietro, nato nove anni fa dalla relazione con Rocco Attisani, mentre Buffon ha avuto Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di nove e sette anni, dall’ex moglie Alena Seredova.



