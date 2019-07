Ilaria e Massimo, la coppia che non scoppia più: "Li abbiamo visti insieme"

Negli ultimi giorni si è parlato molto di due protagonisti di Temptation Island, il docu-reality sui tradimenti condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Ilaria e Massimo sono finiti al centro del gossip per via di un video, pubblicato sulla pagina Instagram del format di Canale 5, che mostra le esclusive immagini di un'Ilaria finita in preda ad una sfuriata di gelosia, dopo aver visionato una scena mostrata dalla produzione del programma in cui il suo ragazzo dà un bacio alla single Elena.

Un gesto discutibile quest'ultimo, che ha inizialmente indispettito la fidanzata di Massimo, la quale ha sbottato sul conto del suo ragazzo definendolo "Testa di ca***" e, alla fine, ha deciso di viversi a pieno la sua esperienza all'isola delle tentazioni, concedendosi quindi alla conoscenza del single Javier.

Spunta una segnalazione su una coppia di Temptation Island 6

I due fidanzati Ilaria e Massimo, stando alle recenti anticipazioni tv, sembravano essere giunti al capolinea della loro love-story, ma adesso spunta la testimonianza riportata da una telespettatrice.

"Io abito nel quartiere di Ilaria e Massimo… - ha segnalato un utente in un messaggio privato destinato ad una pagina Instagram sul gossip, secondo Il Mattino -. Mia sorella li ha visti in macchina insieme due giorni fa". E non è la sola segnalazione giunta sul conto della coppia. Infatti, altre voci ci dicono che più persone avvrebbero avvistato i due insieme. E il tentatore Javier, con il quale Ilaria ha avviato in tv una conoscenza, sarebbe al momento fidanzato con un'altra ragazza. Insomma, tutte indiscrezioni quest'ultime che lascerebbero ipotizzare che Ilaria Teolis e Massimo Colantoni non abbiano lasciato Temptation Island divisi o, in alternativa, che abbiano deciso di tornare insieme dopo la fine del programma.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?