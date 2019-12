Ilary Blasi fa una confessione inaspettata sui baci davanti ai paparazzi

Come tutte le coppie vip anche quella composta da Ilary Blasi e Francesco Totti ha vissuto, negli anni, momenti di alti e bassi. Spesso i due sono finiti sulle riviste di gossip per presunte crisi matrimoniali, ma questa volta a fare chiarezza ci ha pensato la Blasi. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista al settimanale "F", dove ha raccontato, tra le altre cose, perché spesso la loro coppia finisce al centro dei pettegolezzi.

Cover girl dell’ultimo numero di "F", Ilary Blasi ha confessato che gli slanci affettivi e le effusioni in pubblico non fanno parte del suo modo di vivere l’amore con Francesco Totti. " Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – ha confessato Ilary Blasi al settimanale F -. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico ”. Il rapporto con i paparazzi non è stato sempre facile, anche se proprio questa estate, l’ex conduttrice del GF ne ha "salvato" addirittura uno, pubblicando un video sui suoi profili social.

E a proposito di paparazzi e fotografi sempre pronti a seguirli, Ilary ha poi svelato un singolare retroscena: " Quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: 'Tre, due, uno, bacio'. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandosi. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi ". Lei, che sempre durante l'intervista ha confessato di poter cambiare tutto nella sua vita tranne il marito, ha infine ammesso di vivere un momento particolare della sua vita, lontano dalla televisione.