Ilary Blasi criticata al matrimonio della sorella: "Che caduta di stile"

Anche in un giorno così importante per Ilary Blasi e per la sua famiglia non sono mancate le critiche da parte di una parte dei social per l'ex letterina. La signora Totti ha presenziato al matrimonio di sua sorella Silvia assieme a suo marito e ai suoi tre figli. Ilary è stata scelta da Silvia come testimone di nozze assieme all'altra sorella, Melory. Non sono mancate le condivisioni social da parte degli invitati al matrimonio e anche Ilary Blasi ha voluto condividere questo momento con i tanti seguaci dei suoi profili Instagram

La moglie di Francesco Totti a fine cerimonia ha postato numerose fotografie in un unico post, raccogliendo le immagini più belle con alcune delle persone a lei più care. Immancabile, quindi, la foto con la famiglia al completo, quella con il prete, con l'altra testimone e con gli sposi, oltre che con suo marito. Le foto hanno raccolto tantissimi like in poco tempo ma oltre agli auguri di rito per Silvia e Ivan, che rappresentano la maggioranza dei commenti sotto il post, non sono mancate le critiche Ilary Blasi.