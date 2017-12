Ilary Blasi: niente quarto figlio con Francesco Totti

Un quarto figlio per Ilary Blasi? Non capita di rado che le cronache stimolino le aspettative dei fan sulle famiglie, a volte numerose, dei loro beniamini. È capitato sovente, ad esempio, che alla presentatrice del Grande Fratello Vip venga attribuita la possibilità di una quarta gravidanza con il marito Francesco Totti. Ma in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, Blasi ha spiegato come un nuovo bebè non sia all'orizzonte della coppia. Non si tratta di una questione economica, bensì educativa. La coppia ha già tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

" Ma tre non sono mica pochi - ha spiegato Ilary - Uno può sfruttare le facilitazioni sul piano economico, ma poi vanno cresciuti e a noi non piace delegare; possiamo cedere quando siamo costretti dalla situazione, altrimenti non si discute, a ciascuno il suo del portare il giusto contributo alla famiglia. E questo discorso valeva anche prima del suo addio al calcio ".

Durante l'intervista, la conduttrice ha colto l'occasione per raccontare la loro quotidianità. Si pensa che le celebrità abbiano abitudini lontane dalla gente comune, ma non è così nel caso della famiglia Blasi-Totti. E forse è anche per questo che i due sono apprezzati dal pubblico, tanto da essere ormai una coppia iconica.