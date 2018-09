Incidente per Corona durante una diretta su Instagram

Fabrizio Corona sa sempre come attirare l'attenzione e anche questa volta ce l'ha fatta alla perfezione.

Forse in modo un po' anomalo, forse in modo che non "valorizza" qualcosa nè del suo carattere nè del suo aspetto fisico, forse in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quindi come? Cadendo dalla bicicletta. Sì, avete letto bene, Fabrizio Corona ha condiviso sui social un filmato mentre fa un incidente con la bici.

Nel video si sente l'ex re dei paparazzi canticchiare: "Viva la libertà, viva la libertà, la libertà...". Ma dopo poco cade dalla bicicletta. Diverse persone si fermano ad osservare la scena, ma lui divertito si rialza e urla a chi gli sta facendo il video: "Tieni tutto, tieni la caduta. Viva la libertà".

Insomma, il suo solito show con tanto di video dove si mostra sclazo in bicicletta. Ma non solo. Urla per strada, grida ie si compiace di se stesso.