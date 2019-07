Incidente in moto per Malika Ayane

Si è concluso con tanto spavento e una contusione al ginocchio l'incidente che ha coinvolto nei giorni scorsi la cantante italiana Malika Ayane. La nuova giudice di X Factor è stata protagonista di una caduta dalla sua moto mentre stava viaggiando verso la Corsica per alcuni giorni di vacanza. Nei giorni scorsi la popolare cantante aveva condiviso con i suoi follower sui social una foto che mostrava motocicletta e bagagli pronti per la partenza.

Due giorni dopo una nuova fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram ha rivelato quanto accaduto. Malika Ayane nello scatto appare voltata di schiena con una fasciatura evidente al ginocchio destro. La cantante si trovava al festival musicale corso "Calvi on the Rocks" e dopo numerose richieste dei follower ha, finalmente, spiegato cosa le è successo: " Una rotonda presa male! ". Sono però le pressanti domande dell'amico e presentatore Marco Maccarini a sviscerare cosa sia realmente accaduto nell'incidente. Maccarini le chiede: " Che t’ho detto: 'Stai attenta alla marmitta!' Niente. Non ascolti ", ma la Ayane replica: " Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no? ".

Colpa di una rotonda presa a forte velocità, dunque, un errore che le è costato una brutta caduta e la contusione al ginocchio. Lei però ci scherza sopra. Un follower le chiede: " Quindi sei proprio caduta!? " e lei ironica risponde: " Pare che si impari anche così.. .".

