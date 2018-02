Indiscrezione sull'Isola dei Famosi: "Via Monte, Rinaldi e altri due"

Dopo la soffiata di Eva Henger durante l'ultima puntata del reality l'Isola dei Famosi- in onda su Canale 5e condotto da Alessia Marcuzzi - arrivano pesanti indiscrezioni sulla decisione dei vertici Mediaset. Il "marijuana-gate" - come è stato soprannominato il caso - rischia di portare all'espulsione di ben 4 persone.

Rivelazione di Dagospia

L'ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte è stato accusato dall'Henger di aver fumato una canna sull'elicottero che poco dopo sarebbe atterrato in Honduras - locatione in cui sono ospitati i naufraghi. Monte insieme a Nadia Rinaldi rischiano l'espulsione per essere coinvolti nella vicenda della marijuana sull'Isola. Ma non sarebbero gli unici. Come rivela Alberto Dandolo su Dagospia, durante le riunioni a Mediaset - per decidere le contromosse mediatiche sull'affaire - sarebbero venute fuori diverse opzioni di contenimento del caso. Tra queste - spiega Dandolo - ci sarebbe "l'espulsione oltre che di Monte anche di Nadia Rinaldi e un membro della produzione". Non solo: a rischiare ci sarebbe anche una quarta persona " con un ruolo pesante nel reality " .