Nasce il corso da Influencer

Chissà quanti sognano di diventare popolari sui social media, ora che la rete spiana la strada ai giovani che sono alla costante e/o disperata ricerca di un lavoro. Molti sognano di poter raggiungere i traguardi conseguiti dai personaggi più famosi del web, che, partiti da perfetti sconosciuti sui social, sono poi divenuti delle celebri webstar. E non sempre l'impegno, il bell'aspetto e la costanza riescono a garantire il conseguimento dei risultati sperati. Come sempre, occorre essere preparati per poter raggiungere certi risultati nella vita, specialmente nel lavoro. E per questo nasce il nuovo corso di laurea in Scienze della Comunicazione con l'indirizzo "Influencer", che "fornisce le competenze e gli strumenti" richiesti per la figura professionale più gettonata del momento e si prefigge di fare matching tra offerta e domanda di lavoro, "per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing". Questi sono i primi dettagli sul nuovo corso di laurea -pensato per aspiranti "influencer" - riportati minuziosamente sul sito-web dell'università telematica -l'unica in Italia che al momento offre il corso triennale in questione- l'E-Campus di Roma.

Nasce il corso di laurea triennale per aspiranti "influencer"

La notizia del nuovo corso di laurea offerto da E-Campus già fa discutere molto. La retta prevista per il primo anno del corso di I livello è di 3.900 euro con uno sconto di 1.000 euro, stabilito per chi riesce a conseguire un punteggio superiore a 90/100 alla maturità, a cui si aggiungono 250 euro di spese di immatricolazione e altri 140 euro di tasse annuali regionali. Nel percorso triennale di studi, che viene seguito online, si affrontano diverse discipline, tra cui estetica della comunicazione, informatica, e non mancano psicologia e sociologia della moda. Lo stesso sito ufficiale di E-Campus al momento non riporta altre informazioni, in merito alla spesa prevista per i due anni successivi all'anno in cui avviene l'immatricolazione. L'immatricolazione, per chi volesse seguire il corso ispirato ai web-influencer Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Fedez, può avvenire in qualsiasi momento dell'anno e non è previsto alcun test d'ingresso.