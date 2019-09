Inter femminile, Eleonora Goldoni conquista i suoi follower

L'Inter femminile, nella passata stagione, ha dominato il campionato di Serie B e sabato alle ore 15, contro il Verona, farà il suo esordio ufficiale in Serie A. La squadra sarà allenata dall'ex collaboratore del ct azzurro Milena Bertolini, Attilio Sorbi, ex calciatore con un passato con Roma e Bologna. La rosa è stata attrezzata e resa competitiva per affrontare la massima serie e il capitano della squadra nerazzurra sarà la veterana, la figlia e nipote d'arte di Giuseppe e Franco Baresi: la sexy Regina che guiderà l'attacco dell'Inter.

Regina, però, non sarà l'unica bellezza in casa Inter: il capitano dovrà "vedersela" con il neo acquisto del club di viale della Liberazione: Eleonora Goldoni. La 23enne di Finale Emilia è anche nel giro della nazionale italiana e non ha potuto essere presente ai Mondiali per via di un infortunio al ginocchio che l'ha costretta ad uno stop forzato che non le ha impedito di essere dunque convocata. L'Inter ha riportato in Italia la sexy Eleonora che negli ultimi anni aveva giocato negli States con la maglia dei Lady Buccaneers, dell'East East Tennessee State University di Johnson City.

Eleonora è stata il primo acquisto dell'ambiziosa Inter che ha voglia di stupire e di competere fino alla fine con Juventus, Milan, Roma e Fiorentina per il titolo. La popolarità social della Goldoni è cresciuta da quest'estate e oggi vanta oltre 120.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante istantanee che ne mettono in risalto una bellezza acqua e sapone. L'ultima foto postata dalla calciatrice nerazzurra, che si è prestata come "modella" per la terza maglia dell'Inter maschile, ha scatenato i suoi tanti seguaci, anche di fede rossonera che hanno promosso la bella Eleonora nonostant e la rivalità.



