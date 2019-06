Irama confessa: "Presto mi trasferirò a Miami"

Irama sta per spiccare il volo. Il giovane cantautore, vincitore della 17esima edizione del talent show di Maria De Filippi, ha infatti confessato ai suoi fan di volersi trasferire in America. L’occasione per fare questa importante rivelazione è arrivata dalle domande che i follower gli hanno fatto attraverso il suo account Instagram.

E’ stata la domanda di un fan, sul luogo dove vorrebbe vivere, a dare il "la" a Irama per confessare il suo grande desiderio: "A breve probabilmente andrò a vivere a Miami". Il cantautore, al secolo Filippo Maria Fanti, ha avuto modo di trascorre un periodo in Florida negli scorsi mesi. Un posto che, a quanto pare, lo ha letteralmente stregato. Proprio il video di "Arrogante", il suo ultimo singolo estivo, è stato girato a Miami dove il cantante si trovava circa un mese fa. A Miami, Irama ha trovato contatti e collaborazioni per poter portare avanti il suo progetto musicale anche lontano dall’Italia.

Sempre rispondendo alle domande dei follower, sembra anche che l’autore de "La ragazza con il cuore di latta" (la canzone che parla di Martina, la vincitrice del Grande Fratello) stia già lavorando ad alcune tracce del suo nuovo album. Come lui stesso ha dichiarato sulle pagine della rivista Glamour, negli scorsi giorni, uno dei suoi desideri sarebbe quello di "girare il mondo per incidere un 'disco nomade', che raccolga e racconti le vibrazioni di ogni Paese", partendo proprio dalla bella Miami.

