Irama sta male e si scusa con i fan: "Non ho potuto fare le foto". Il gesto di Giulia De Lellis

Reduce dalla sua partecipazione alla finale di "Amici 18", il cantante Irama ha scritto ai follower per confermare la sua presenza al live-show previsto per stasera a Bassano, nonostante lui abbia accusato un malessere ieri sera.

In un'Instagram-story l'artista ha infatti condiviso un video che lo ritrae mentre si esibisce in Toscana, un filmato di un'esibizione che Irama ha eseguito venerdì sera, sulle note del suo nuovo singolo.

E, in una storia successiva, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha tenuto a scusarsi con i suoi fedeli fan, per non aver dato loro la possibilità di fare le consuetudinarie foto-evento.

"Mi spiace se non mi sono fermato, come al solito, a fare delle foto con tutti voi...- ha scritto Irama ai follower su Instagram, dopo il live-show toscano- Ma ho la febbre, grazie del vostro affetto. Grazie per quello che mi dimostrate ogni giorno".

Giulia De Lellis e il gesto per Irama, che spiazza il popolo del web

L'ex corteggiatrice di Andrea Damante a "Uomini e donne", Giulia De Lellis, ha condiviso tra le sue storie su Instagram il link del nuovo brano di Irama dal titolo "Arrogante", a cui poter accedere da uno "swipe-up" per scaricare la canzone. Il gesto dell'ex fidanzata dell'ex allievo di Amici, Giulietta, ha sorpreso il popolo del web.

In molti, intanto, si domandano se la web-star De Lellis sia ancora single o abbia deciso di buttarsi tra le braccia di un suo ex ragazzo.

