Irene Capuano gelosissima di Luigi: "Non torna viva a casa"

La stagione di Uomini e Donne di quest’anno si è rivelata particolarmente intrigante per quanto riguarda le coppie. Tra le poche sopravvissute dopo la fine del talk show c’è quella formata da Irene e Luigi. I due ragazzi hanno sempre riscosso molto successo tra i fan. Entrambi sono ragazzi semplici e spontanei, proprio per questo motivo, sono molto apprezzati. Ad ogni modo, anche se tutto sembra procedere a gonfie vele, non mancano piccoli battibecchi quotidiani nella loro vita di coppia. Ieri, ad esempio, Irene Capuano si è mostrata gelosissima di Luigi.

Nel corso delle Instagram Stories, infatti, la ragazza ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra queste ce n’è stata una in particolare riferita alla gelosia. Una volta sollevata la questione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è partita in quarta e si è resa protagonista di uno sfuriata molto intensa.

La gelosia di Irene per Luigi

Ormai, è sempre più diffuso tra gli influencer ritagliarsi un po’ di tempo per rispondere alle domande e curiosità dei fan. Attraverso questa specifica funzione di Insatgram, infatti, è possibile affrontare temi molto interessanti in modo da farsi conoscere un po’ più a fondo. Ieri pomeriggio, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano ha deciso di parlare del rapporto con Luigi e non ha nascosto di essere gelosissima.

Un utente in particolare, infatti, le ha domandato come reagirebbe se una ragazza ci provasse spudoratamente con il suo fidanzato davanti a lei. La Capuano, allora, ha accennato un sorriso isterico e poi ha spiegato che questa è un’ipotesi che non dovrà proprio mai accadere. La sua reazione, infatti, sarebbe assolutamente estrema poiché non lascerebbe tornare viva a casa la persona in questione.