Irene Cioni confessa: "Io e Ludovica Frasca fingevamo di essere amiche"

Tra le Veline scelta da Antonio Ricci per il bancone di Striscia la notizia nascono, spesso, amicizie forti. Non è stato il caso di Irene Cioni e Ludovica Frasca, protagoniste del tg satirico di Canale 5 dal 2013 al 2017, periodo in cui le due hanno solo finto di andare d’accordo.

A rivelare i retroscena di quell’amicizia fittizia è stata Irene Cioni – la velina bionda – che, intervistata dal settimanale DiPiù in occasione della sua prima gravidanza, si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata. “ Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare – ha detto la Cioni, aggiungendo una serie di clamorosi dettagli - . Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era un finzione. Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono ”.