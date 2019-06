Al fianco di Irina Shayk c'è già un nuovo uomo? No, è solo un amico

Dopo l'addio a Bradley Cooper Irina Shayk si gode pubblicamente la sua nuova vita da mamma single. I paparazzi americani ovviamente non aspettavano altro. Riflettori tutti puntati su di lei quando esce di casa passeggiando per le strade di New York in compagnia della piccola Lea e di un misterioso ragazzo.

Le foto che raccontano di questa uscita per le strade di New York sono abbastanze chiare. Irina Shayk, bellissima come sempre, passeggia vestita sempre elegantissima con la piccola Lea, che sfoggia una maglia Versace abbastanza appariscente. Non è assolutamente una nuova fiamma, ma un caro vecchio amico e soprattutto una persona di fiducia per lei. Lui è Luigi Murenu, il parrucchiere delle star.

Chi è Luigi Murenu?

Luigi Murenu ha 55 anni, famosissimo ad Hollywood per essere il parrucchiere delle star più in vista. Partito con una valigia di sogni giovanissimo, ha fatto per la prima volta i capelli a Madonna per una apparizione a Top of The Pops. Sale su un aereo per Londra e la sua vita cambia. Oggi vive nel cuore del West Village, a New York, ed è proprio da casa sua che Irina Shayk e la piccola Lea stava uscendo. Tra le star che si affidano a lui per i capelli c'è ancora Madonna, poi Charlize Theron, Jennifer Lopez, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Nicole Kidman e Anne Hathaway. Cresciuto a Cagliari, è andato via a 19 anni per studiare tutti i segreti che lo hanno fatto diventare quello che oggi. Dove? Ma a Parigi, naturalmente.