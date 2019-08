Irina Shayk ammalia con un nuovo video. I fan: "Chi è Lady Gaga?"

Gambe chilometriche, passo felino e sguardo magnetico: con l'ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram, Irina Shayk ha conquistato definitivamente i suoi seguaci. Che la modella russa sia una delle più belle donne del mondo non è certo un mistero e lei non fa nemmeno nulla per celare la sua procacità.

“ Walking into the weekend like... ” ha scritto Irina a corredo del video, in cui indossa abiti piuttosto succinti e provocanti, che ne mettono in risalto il fisico statuario. Il video è un frammento di backstage del bellissimo servizio fotografico che l'ex moglie di Bradley Cooper ha realizzato qualche mese fa per Vogue insieme ad Adriana Lima. Le due super topmodel hanno incantato il mondo con una serie di scatti fotografici dal sapore sadomaso in bianco e nero. Nella brevissima clip, Irina Shayk indossa solamente dei collant neri trasparenti con una giacca in pelle lasciata abilmente aperta. Ai piedi della modella russa un paio di vertiginose décolleté nere che conferiscono al suo passo l'eleganza inconfondibile dei catwalk sulle passerelle.