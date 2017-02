Isola 2017: Cristiano Malgioglio contro Vladimir Luxuria

Cristiano Malgioglio critica l'operato di Vladimir Luxuria come opinionista all'Isola dei Famosi 2017. E lo fa attraverso Twitter, affidando così al social network e ai propri follower i pensieri, dopo la visione delle prime due puntate del reality: la falsa partenza e l'inizio ufficiale, rispettivamente lunedì e martedì sera.

" Come opinionista all'isola dei famosi vedo la Lambertucci... ma che fine ha fatto Luxuria? ", ha twittato dapprima Malgioglio, ironizzando sul nuovo look di Luxuria, in Rete peraltro già accostato a quello di Alda D'Eusanio per via del caschetto color mogano. Il paroliere ha aggiunto, infine, un giudizio sul modo in cui l'ex parlamentare ha svolto il suo compito di opinionista: " Se Wladimir fosse più simpatica e meno maestrina forse #isola sarebbe meno stancante. Detto questo mi rileggo Match Point. Notte ".

Luxuria, però, non è stata la sola a essere l'oggetto dei tweet di Malgioglio, che ha bacchettato anche la conduttrice dell'Isola Alessia Marcuzzi: " Un saluto a Mara, e a Alfonso... cara Marcuzzi, sarebbe stato elegante no? Capita di dimenticarsi ". Nella partenza vera e propria del reality, il saluto agli ex opinionisti Mara Venier e Alfonso Signorini c'è tuttavia stato, e Malgioglio ha chiosato sul social network: " Alessia saluta Mara e Alfonso, il mio twitter di ieri è servito a qualcosa.... ".

Twitter è stato il canale che ha registrato tantissime persone interessate al reality. Ci sono stati 70.343 tweet unici e l'hashtag ufficiale è entrato nella top ten italiana a pochi minuti dall'inizio della puntata di martedì. Che, tra l'altro, ha registrato un ottimo esordio in termini di ascolti: 4.150.000 telespettatori pari al 21,95% di share. Ma in alcuni momenti della puntata si è superato anche il 33%,, toccando i 6 milioni di spettatori.

Se Wladimir fosse più simpatica e meno maestrina forse #isola sarebbe meno stancante. Detto questo mi rileggo Match Point. Notte . — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) 31 gennaio 2017