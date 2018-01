Isola, arriva già il primo flirt? "Monte ha puntato la Di Benedetto"

Il 22 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e proprio qualche ora fa si è conclusa la conferenza stampa.

Alessia Marcuzzi, affiancata dai due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, ha presentato i 17 concorrenti che proprio ieri sono arrivati in Honduras. Ai 17 nomi, lunedì, ne verrà aggiunto uno che il pubblico sceglierà tra Deianira, Franco e Valerio finalisti di #SarannoIsolani.

E se i vip sono appena sbarcati all'Isola dei Famosi, il gossip non si è ancora fermato. Nelle ultime ore, infatti, pare che Francesco Monte abbia puntato gli occhi sulla bellissima Paola Di Benedetto, anche lei naufraga in Honduras, nonché ex Madre Natura di Ciao Darwin. A rivelare lo scoop è stato Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata di Casa Signorini.

Secondo il direttore del settimanale Chi, Francesco Monte "ha puntato la Di Benedetto, infatti anche nella foto di Tv Sorrisi e Canzoni li vediamo già vicini". Francesco Monte troverà l'amore sull'Isola come la sua ex compagna lo ha trovato al Gf Vip?