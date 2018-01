Isola, è boom di ascolti E Fazio torna a scendere

Fabio Fazio ha un nuovo nemico: l'Isola di Alessia Marcuzzi. Dopo la crisi di share dovuta alla concorrenza del Grande Fratello Vip, adesso nel lunedì sera di "Che fuori che tempo che fa", il conduttore deve fare i conti con i vip in Honduras. Infatti l'ultima puntata dell'Isola ha fatto registrare il 24,8 per cento di share. Un vero e proprio record che ha di fatto messo k.o. Fazio. Infatti il salotto del lunedì sera di Rai Uno è stato seguito con una media del 9,7 per cento.



Insomma dopo il flop di Domenica In che ha nuovamente perso la sfida con Barbara D'Urso e Domenica Live, adesso arriva il nuovo flop di viale Mazzini. Il format di questa Isola è già partito col botto e il pubblico ha nuovamente premiato la Marcuzzi che come sempre sa gestire bene le intemperanze dei naufraghi e quelle liti incrociate che accendono la spedizione dall'altra parte del mondo. Insomma per Fazio c'è all'orizzonte un altro trend in picchiata come accaduto durante le settimane del Gf Vip. Lo scenario sta per ripetersi...