Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria opinionista

Dopo le indiscrezioni di questa mattina, Mediaset conferma: Vladimir Luxuria sarà l'opinionista dell'edizione 2017 dell'Isola dei Famosi. Il suo nome era in realtà molto atteso: già da qualche settimana in molti avevano dato per scontata la sua presenza.

" Spetterà dunque a Luxuria - scrivono dagli uffici stampa Mediaset - uno dei personaggi più poliedrici della tv italiana, che ben conosce L’Isola Dei Famosi, il compito di commentare a bordo campo le avventure dei naufraghi in Honduras ". Un primo annuncio ero giunto questa mattina da Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram, sebbene la conduttrice non avesse specificato il ruolo di Luxuria all'interno del programma.

In effetti, Luxuria è decisamente un'esperta dell'Isola dei Famosi, avendo vinto il reality nel 2008 ed essendo stata inviata nell'edizione condotta da Nicola Savino nel 2009. Inoltre, è stata anche opinionista al Grande Fratello 13, supportando così Alessia Marcuzzi, che ritroverà alla conduzione dell'Isola.

Nel 2015, Luxuria ha condotto inoltre su Nove un reality tutto suo, "L'isola di Adamo ed Eva", in cui i concorrenti erano tutti nudi, ma con finalità decisamente diverse da quello che accade, per esempio, a Playa Desnuda: mentre il primo è un dating show, su Playa Desnuda ciò che conta è la sopravvivenza.