Isola dei Famosi 2017: Alessia Marcuzzi non vuole Stefano Bettarini?

È ancora giallo sulla partecipazione di Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi 2017, in qualità di inviato dall'Honduras. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, molti avevano suggerito questo ruolo televisivo per l'ex calciatore, considerato come il posto di Alvin sia oggi vacante. Eppure, a riguardo non sono mai giunte conferme.

Ora Dagospia riporta un'indiscrezione a firma Alberto Dandolo, sulla presunta contrapposizione tra il gieffino e la conduttrice Alessia Marcuzzi. " A Cologno Monzese gira voce che Alessia Marcuzzi stia facendo ferro e fuoco per non avere Stefano Bettarini come inviato in Honduras alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi - scrive il giornalista - Sembra che l‘ex marito di Simona Ventura non sia molto gradito dalla conduttrice e che solo un intervento dall'"alto" potrebbe garantirgli la partecipazione al programma. Ma per quale ragione Alessia si sta opponendo all’ingaggio dell’ambizioso Stefano? Ah, saperlo… "

Intanto, non si fa che parlare dei possibili concorrenti: l'hype cresce vertiginosamente in attesa del 30 gennaio, quando dovrebbe ripartire la nuova edizione dell'Isola. Pare una certezza Malena Mastromarino, scoperta da Rocco Siffredi, ex politica che oggi ha una fiorente carriera da pornostar. Ma qualcuno di storico dal mondo del porno pare potrebbe essere una papabile naufraga: si tratta di Cicciolina, che ha twittato di essere pronta alla partenza.

Inoltre si parla di Giulia De Lellis al ballottaggio con un uomo durante la prima puntata, ma anche di Stefano De Martino, Dayane Mello e Massimo Ceccherini. Spunta anche il nome di Alberico Lemme, noto per il regime dietetico che ha sperimentato. Alle prese con una querelle burocratica, il medico ha affermato: " Accetto l’Isola, dove tra l’altro andrei senza volere il compenso economico, accetto tutte le proposte che ho da teatri, per portare il mio spettacolo, e dal mondo del cinema. Tra l’altro ho pronto un mio format di trasmissione televisiva ".