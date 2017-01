Isola dei Famosi 2017: cast completo e novità

L'Isola dei Famosi 2017, come aveva accennato Alessia Marcuzzi, sarà un vero e proprio esperimento antropologico. È quello che è trapelato nella conferenza stampa di ieri, in cui gli autori hanno svelato il canovaccio del reality. Era presente anche l'opinionista Vladimir Luxuria.

I naufraghi si troveranno a Cayo Cochinos e dovranno attraversare ere biologiche all'insegna della storia antica dell'uomo. Si partirà quindi da un'Isola Primitiva evolvendosi in un'Isola delle Caverne, passando poi a quella Fuoco, dei Metalli e così via. Il ritorno alla civiltà avverrà raggiungendo di volta in volta una conquista evolutiva.

" Sradicati dalle loro certezze e dalle loro esistenze di privilegiati, riscattati dalle loro debolezze e costretti a superare i propri limiti, potranno fare ritorno nel mondo civile cambiati e migliori ", ha rivelato il capoprogetto Cristiana Farina. Ma chi ci sarà?

Immortalati nelle immagini ufficiali dell'Isola dei Famosi ci sono, rigorosamente in ordine alfabetico di nome, Andrea Mercaccini, Dayane Mello, Eva Grimaldi, Giacomo Urtis, Giulio Base, Malena, Massimo Ceccherini, Moreno, Nancy Coppola, Nathaly Caldonazzo, Raz Degan, Samantha De Grenet, Simone Susinna.

Nel corso della conferenza stampa è stato mostrato anche un simpatico video sui protagonisti: su un'ipotetica poltrona dello psicanalista, i naufraghi si sono confessati in merito a paure e attese. In Rete, intanto, sta suscitando curiosità l'immagine di Raz Degan: non è vestito, nelle immagini ufficiali, come gli altri naufraghi. Che il suo personaggio abbia in serbo qualcosa di insolito per gli equilibri di gara?