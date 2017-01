Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi su Bettarini: "Si è scusato abbastanza. Io non sono un giudice"

Si è da poco conclusa la conferenza stampa dell'Isola dei Famosi 2017 dove Alessia Marcuzzi ha presentato tutti gli ospiti e ha espresso alcune perplessità sui concorrenti.

Il 30 gennaio inizierà la nuova edizione del reality e tutto è pronto per la partenza dei naufraghi. Nel corso della conferenza stampa, Alessia Marcuzzi è tornata sul "discorso" Stefano Bettarini e ha ribadito il suo pensiero. " Stefano Bettarini sarà il mio inviato - ha affermato -. All'inizio da parte mia c'era una certa reticenza, ma credo sia normale perchè dopo alcune sue dichiarazioni sulle donne mi ero sentita infastidita e colpita. Poi ci siamo incontrati, lui mi ha spiegato. Pensava che nessuno lo sentisse. Penso che adesso si sia scusato abbastanza".

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ci ha tenuto a fare ancora qualche considerazione sull'inviato in Honduras perché sa quanto il tema sia "caldo e spinoso". La Marcuzzi, poi, ha sottolineato come non sia lei a scegliere né i concorrenti né gli inviati. " Sceglie l'azienda - continua -. Io ero rimasta molto colpita da quello che ha detto durante il Grande Fratello Vip. È stato leggero e ha coinvolto tante persone. Conosco bene il Gf, spesso i concorrenti si dimenticano di quello che succede. In quel caso c'erano due uomini che parlavano in maniera becera. Ma succede anche alle donne di stare a cena e di parlare delle loro conquiste. Quando ho incontrato Bettarini mi ha fatto simpatia e non credo che si identifichi in quel tipo di personaggio lì. L'ha fatto in un momento di leggerezza. Ma credo si sia scusato abbastanza. Non sono io a dovere fare il giudice di Bettarini. Mediaset ha voluto dargli possibilità e credo che Stefano possa fare bene l'Isola".

Anche alla nostra giornalista Laura Rio, Alessia Marcuzzi ha parlato delle sue perplessità su Stefano Bettarini: " Mediaset ha deciso di dargli un'opportunità visto che si è molto scusato. Hanno visto in lui capacità da inviato e conduttore. Ho avuto qualche dubbio e quando ci siamo visti gliel'ho detto. Lui pensava di non essere sentito e invece... Il fatto che abbia passato le montagne russe al reality show, prima tanto amato poi nel suo momento più buio, penso possa aiutare i concorrenti sull'Isola ". (Guarda il video dell'intervista)

Ecco tutti i nomi dei naufraghi dell'Isola dei Famosi: Eva Grimaldi, Giulio Base, Moreno, Nathalie Caldonazzo, Samantha De Grenet, Massimo Ceccherini, Giacomo Urtis, Andrea Marcaccini, Simone Susinna, Raz Degan, Dayane Mello, Nancy Coppola, Malena Mastromarino. E una tra Desirée Popper e Giulia Calcaterra.