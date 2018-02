Isola dei Famosi, Amaurys sbotta contro Eva: "Smettila di infangare il mio nome"

Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi si è tornati a parlare di "cannagate" e il capo progetto Magnolia in Honduras, Andrea Marchi, si è confrontato con Eva Henger.

Marchi ha spiegato nel dettaglio cosa hanno fatto i naufraghi dell'Isola dal 18 gennaio al 22 (data d'inizio del programma), ha ribadito che non ci sono prove contro Francesco Monte e che "non ho mai spinto Eva a parlare della droga in diretta". E dopo la replica della ex pornostar, anche alcuni naufraghi ancora sull'Isola hanno voluto dire la loro.

"Ero presente e le parole di Andrea furono proprio quelle - precisa Amaurys Pérez -. Dissi a Eva che avrebbe dovuto parlare per sè. Prenditi le tue responsabilità Eva, non infangare il mio nome. Se hai annusato questa grande cosa, vai per la tua strada. Sono 3 anni che lavoro per Magnolia e non sputo nel piatto dove mangio". E Jonathan aggiunge: "Monte è un ragazzo perbene. Non fuma sigarette da pacchetto, rolla il drum. Posso vederlo rollare una sigaretta ma non sarei in grado di dire che era una canna. O hai assaggiato o è un'accusa molto grave".

Insomma, ancora una volta i naufraghi hanno smentito la versione dei fatto di Eva Henger, ma l'ex pornostar non è assolutamente intenzionata a mollare il colpo.