Isola dei Famosi, Andrea Roncato: "Si va lì solo per soldi"

Mancano soltanto dieci giorni all'inizio dell'Isola dei Famosi e le polemiche sembrano non volersi placare, ora a fomentare gli animi ci pensa il comico Andrea Roncato.

Roncato e Gigi Sammarchi erano finiti nella lista dei possibili naufraghi dell'Isola dei Famosi 2017. Molti siti li davano per certi, ma ora arriva la smentita ufficiale: nessuno dei due sbarcherà in Honduras. A spiegare il motivo dell’assenza è lo stesso Roncato che in un'intervista ad AdnKnronos dice: " Ho visto l’elenco dei concorrenti, e non capisco perché si chiami l’Isola dei Famosi. Non si tratta di persone conosciute, non c’entrano niente né con i famosi né con lo spettacolo. In realtà si va all’Isola per i soldi, diciamolo chiaro" .