Isola dei Famosi, la battuta di Vladimir Luxuria a Dayane Mello scatena il pubblico

Dopo la falsa partenza all'Isola dei Famosi e dopo la frecciatina della Marcuzzi a Bettarini, la nuova protagonista di questa edizione del reality è Vladimir Luxuria.

L'opinionista della dodicesima edizione del programma si è lasciata scappare una piccola battuta su uno dei concorrenti. Quando Alessia Marcuzzi ha aperto il collegamento con i naufraghi su Cayo Paloma, li ha salutati uno a uno. Dopo aver applaudito a Malena, a Samantha, a Raz e a tutti gli altri, è arrivato il turno di Dayane Mello, la bellissima modella che alla Mostra del cinema di Venezia aveva fatto scalpore per il suo abito piuttosto provocante.