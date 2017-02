Isola dei Famosi, Bettarini ricoverato in ospedale: "Sta bene"

La notizia del ricovero in ospedale dell'inviato dell'Isola dei Famosi Stefano Bettarini ha allarmato i telespettatori, ora il giornalista di Chi Gabriele Parpigliaha ha diffuso un messaggio per rassicurare tutti.

Alberto Dandolo nella rubrica Ah saperlo... aveva lanciato, ieri, questa indiscrezione: " Problemi per Stefano Bettarini mentre si trova in Honduras. L’inviato dell’Isola dei Famosi è stato costretto ad un ricovero lampo per colpa di una infezione causata dalle punture dei mosquitos. Al suo capezzale è accorsa la sorella Simona, che sarà la sua 'assistente' per tutta la durata del reality ".

La notizia, nel giro di qualche ora, si era diffusa in rete e i fan hanno temuto per la salute di Bettarini. Ora, ad assicurare il pubblico, ci pensa Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e autore di questa dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Come scrive Today, ieri sera Parpiglia ha confermato che l'inviato sta bene, aggiungendo che non è stato ricoverato in ospedale, ma si è solo recato presso la struttura ospedaliera per una visita di controllo dopo i morsi delle zanzare tropicali.

Insomma, tutto bene per Stefano Bettarini che per fugare ogni dubbio ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto direttamente dall'Honduras con la didascalia: " Spy Betta, tutto sotto controllo ".