Isola dei Famosi, Bianca Atzei e Filippo Nardi sempre più vicini: ci scappa il primo mezzo bacio

Con l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi i naufraghi dell'Isola del migliore e quelli dell'Isola del peggiore si sono mischiati e i due schieramenti che si erano formati in precedenza non esistono più.

Alcuni concorrenti, infatti, sono stati divisi dai loro "amici" e ora devono imparare a convivere con gli altri vip. E se per qualcuno questa scelta della produzione è piuttosto sofferta, per altri no. Come nel caso di Bianca Atzei e Filippo Nardi. I due naufraghi dell'Isola, dopo tre settimane di lontananza, sono tornati a vivere insieme. Bianca e Filippo, infatti, avevano abitato la stessa Isola soltanto la prima settimana di programma, poi si erano schierati in due gruppi bene distinti. Ora, le carte in tavola sono state mischiate e i due hanno la possibilità di continuare con la loro conoscenza.

E proprio in queste ore, tra giochi, provocazioni e prime confidenze, Bianca Atzei e Filippo Nardi hanno fatto qualche passo in avanti nel loro rapporto. Nella notte, mentre gli altri naufraghi dormivano, i due stavano scherzando e Filippo ha esclamato: "Quando esco di qui puoi fare quello che vuoi con il mio corpo". E subito ha aggiunto: "Sono troppo giovane per te, però farei un'eccezione". Una battuta ironica - visto che Nardi ha 18 anni in più della Atzei - che subito ha scatenato la reazione di Bianca. La cantante, infatti, si è immediatamente buttata su di lui per giocare e alla fine ci è scappato un mezzo bacio. "Ogni scusa è buona per toccarmi. Come sei bella", ha poi commentato Nardi.

E dopo questo primo contatto, i due naufraghi sono andati a dormire e per tutta la notte si sono stretti la mano. "Con Filippo è un rapporto bello - ha commentato la Atzei nel confessionale dell'Isola -. Ci divertiamo, mi prende in giro, mi fa anche piacere che mi stuzzichi...". (Guarda il video)