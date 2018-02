Isola dei Famosi, Bianca sfida Filippo: Nardi rimane nudo per lei

Il feeling tra Bianca Atzei e Filippo Nardi all'Isola dei Famosi si fa sempre più forte e tra giochi e provocazioni i due non riescono proprio a stare lontani.

Dopo una mattinata turbolenta - Filippo Nardi non ha avuto pazienza nel tenere acceso il fuoco e quindi è corsa in suo aiuto Bianca Atzei - i due hanno deciso di andare a pescare. Filippo spiega alla cantante di voler andare a pescare un'aragosta e, dopo aver preparato tutto l'occorrente, fa per dirigersi verso il mare.

"Ma non puoi andare a pescare con i pantaloni, avrai il costume. Anzi se hai il coraggio vai a prenderla nudo", eslcama Bianca Atzei per provocare Filippo. "Cosa credi che non abbia il coraggio?", replica Nardi. E neanche il tempo di finire la frase, il naufrago dell'Isola si è spogliato davanti alla Atzei. La cantante è subito scoppiata a ridere: "Ma tu sei matto, sei un matto...". Ma le sue parole non sono riuscite a fermare il frizzantissimo Filippo che, davanti agli occhi sbigottiti degli altri vip, ha attraversato tutta la spiaggia e si è buttatato in mare per pescare la sua aragosta. (Guarda il video)