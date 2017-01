Isola dei Famosi, cambia tutto: via Wanna Marchi, la figlia e Giulia De Lellis

L'edizione del 2017 dell'Isola dei Famosi, in onda su canale 5 dal prossimo 30 gennaio, parte all'insegna delle polemiche. Il pubblico sembra infatti non aver gradito la scelta di Stefano Bettarini come inviato a causa delle esternazioni che fece contro le donne durante il Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni

Anche sul cast che sbarcherà in Honduras ci sono però degli importanti cambiamenti. SecondoTvblog, infatti, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non farebbero più parte della rosa dei concorrenti. La decisione sarebbe stata presa dalla dirigenza Mediaset dopo le accese polemiche sui social network e la dura campagna di Antonio Ricci e Striscia la Notizia contro la partecipazione delle due televenditrici. A sostituirle sarebbe la showgirl Samantha De Grenet, scomparsa dal piccolo schermo ormai da qualche tempo.

Nel programma condotto da Alessia Marcuzzi ci sarà anche un'altra assenza: Giulia De Lellis, fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, anche protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip. Entrambe le notizie non sono però ancora state confermate dalla produzione dell'Isola.