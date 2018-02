Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti: "Non sono rifatta. Se ho un orgasmo ho un'espressione"

Eliminata dall'Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti ha avuto modo di rispondere ad alcuni commenti poco carini che sono stati fatti su di lei quando era ancora in Honduras.

La showgirl non si è di certo tirata indietro e con molta ironia ha replicato a una serie di critiche. Dall'essere troppo snob, all'essere una scansafatiche, passando per il classico "sei tutta rifatta", Cecilia Capriotti ha zittito tutti: "Ho la fortuna di avere le labbra carnose. Ad esempio Rosa ha le labbra rifatte, io no. Non ho il botox, non ho rifatto nulla, se non un piccolo intervento al seno. Nonostante tutto se una è ben rifatta è meglio della Mancini anche perché lei non è Miss Italia". E non contenta per come ha affrontato il tema della chirurgia estetica ha aggiunto: "Io non sono rifatta, infatti se ho l'orgasmo ho un'espressione (e intanto mostra le pieghe sopra la fronte, ndr'), se rido ho un'espressione, se sono arrabbiata ne ho un'altra". Una risposta piuttosto piccante che ha mostrato un altro lato del suo carattere.

Ma tra i centinaia di commenti ricevuti nel corso di queste settimane di Isola, non potevano mancare quelli sulla sua entrata in studio, in particolare sull'incidente sexy. La Capriotti, infatti, quando nella scorsa puntata è stata accolta da Alessia Marcuzzi è stata tradita dal lungo abito blu e ha mostrato l'intimo in diretta. "Non dovevo far vedere nulla, se lo avete notato mi fa piacere - ha sottolineato l'ex naufraga dell'Isola - vuol dire che avete visto bene la discesa. Io l'ho rivista e si intravedevano per un attimo, quindi mi fa piacere che siate stati attenti a guardare proprio lì".

Insomma, in questo botta e risposta Cecilia Capriotti ha tirato fuori le unghie e di certo non le ha mandate a dire...

(Guarda il video)