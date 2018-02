Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez difende Monte: "Eva? Che si andasse a curare"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati e in occasione di San Valentino hanno posato per il settimanale Chi.

"Ignazio - dice la Rodriguez - ha tutto quello che cerco da sempre in uomo. Quando sei innamorata sogni una famiglia". "Non ho mai vissuto niente di simile a quello che ho con Cecilia. È presto per pensare ai bambini, ma so che come papà sarei bravo, ho tre nipoti", ribatte l'ex ciclista. Un tenero scambio di battute che mette a tacere tutti quei gossip che hanno sempre visto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come una coppia di circostanza.

E nella lunga intervista al settimanale Chi, tra dichiarazioni d'amore per Ignazio e confidenze sul sesso, "se prima non ci facevamo problemi adesso che siamo fuori è anche peggio", Cecilia Rodriguez trova anche il modo di parlare del suo ex fidanzato Francesco Monte.

Al Grande Fratello Vip, "ho avuto modo di pensare e ho capito che c’erano cose che non andavano bene". E ancora: "Ho capito che la vita è una, allora perché accettare situazioni che non mi piacciono, sapendo che dopo sarà anche peggio? Se non ci fosse stato Ignazio, avrei chiuso lo stesso, perché quando ero nella Casa non mi mancava il mio fidanzato". Dopo aver ribadito per l'ennesima volta i motivi che l'hanno spinta a lasciare Monte, Cecilia Rodriguez si esprime anche sul tema tanto discusso di queste settimane: il presunto consumo di marijuana di Francesco all'Isola dei Famosi.

"Sono dell’idea che non bisogna giudicare le persone - conclude la Rodriguez -. Eva Henger ha detto che Francesco dovrebbe curarsi? Che si andasse a curare lei, Francesco è un ragazzo perbene, sono altre le cose da curare, non criminalizzo chi si fuma una canna e mi dispiace che sia uscito dall’Isola perché gli avrebbe cambiato la vita. Se si fosse innamorato sarei stata felice per lui".