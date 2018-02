Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez gela Francesco Monte

Le accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte nel corso della seconda e terza puntata dell'Isola dei Famosi continuano a far discutere.

Ne hanno parlato nei principali salotti televisivi, i diretti interessati hanno dato le loro versioni dei fatti e ora arriva anche il commento della ex fidanzata di Francesco Monte. Dopo Teresanna Pugliese, che ha condannato senza mezzi termini il presunto consumo di marijuana di Monte, anche Cecilia Rodriguez ha commentato l'accaduto.

Come scrive il Vicolo delle News, durante una serata in cui Cecilia Rodriguez era ospite, le è stato chiesto di commentare quanto accaduto a Francesco. La sua risposta, però, lascia ben poco all'immaginazione: "Non è più il mio fidanzato, che parlasse chi deve parlare.. che cazzo me ne frega a me...".

Le parole della Rodriguez sono piuttosto forti e proprio per questo non hanno trovato l'approvazione di tutto il pubblico presente nel locale che, come segnalato da molti utenti in rete, dopo la sua risposta, hanno iniziato a fischiarle contro.