Isola dei Famosi, Chiara Nasti racconta la verità: "Io sentivo l'odore di erba"

Dopo l'audio segreto pubblicato da Striscia la Notizia e dopo aver diffuso un comunicato stampa nel quale dichiara di voler procedere per vie legali contro il tg satirico, Chiara Nasti racconta cosa è successo veramente all'Isola dei Famosi.

Intervistata dal settimanale Chi, la fashion blogger ha deciso di raccontare la verità. "Io non ho visto qualcuno portare l’erba - dice Chiara Nasti - ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno".

L'ex naufraga dell'Isola, quindi, ha deciso di cambiare rotta e di dire una volta per tutte cosa è successo quei giorni prima dell'inizio del programma. Era Francesco Monte il "capofila" come sostiene Eva Henger? "E vabbè sì, si è detto - precisa -. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…".

E quando le viene chiesto se qualcuno si sia mai lamentato del fumo con Monte, la Nasti ha aggiunto: "Non so chi gliel’abbia detto, anche perché si erano formati i gruppetti e io, essendo fidanzata, stavo con le donne, non è che stavo tutto il giorno con Francesco e Marco. E comunque, visto che Francesco era uno dei personaggi più forti, alcuni evitavano di parlare per paura di essere nominati e essere odiati dal pubblico. Ma Eva ne parlava continuamente e anche sull’Isola lo faceva di continuo, tanto che a volte non la inquadravano perché diceva solo quello".

Le dichiarazioni di Chiara Nasti sono piuttosto forti e ora potrebbero cambiare le carte in tavola. La produzione dell'Isola deciderà di prendere provvedimenti?